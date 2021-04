Coronavirus, oltre 10 mila contagiati weekend di Pasqua e Pasquetta. I dati siciliani

Secondo i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute, oggi scende la curva epidemica, a fronte di meno tamponi effettuati nel weekend di Pasqua e Pasquetta: sono 10.680 i contagiati, su 102.795 tamponi, ma il tasso di positività sale al 10,4% (+3,2%).

Si registrano 296 morti, mentre sono 9.323 i guariti. Aumentano sia le rianimazioni sia i ricoveri: terapie intensive +34, ricoveri +353.

Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi lunedì 5 aprile, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Attuali positivi: 23.705 (+853) Deceduti: 4.717 (+20) Dimessi/guariti: 151.143 (+36)

Ricoverati totali: 1.183 (+56) Ricoverati in terapia intensiva: 158 (+5)

Totale casi: 179.565 (+909) Tamponi: 3.239.088 (+7.561)