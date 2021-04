Coronavirus in Italia, oltre 18 mila casi nel giorno di Pasqua. Sicilia ancora sopra quota mille

Sono 18.025 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 326, con 13.511 guariti. Il Ministero della Salute certifica un incremento nel numero degli attuali positivi, che adesso sono 569.035. Il numero più alto di casi giornalieri si registra ancora una volta in Lombardia (3.003), davanti a Campania (1.908) ed Emilia Romagna (1.700). A seguire Toscana (1.628), Puglia (1.626) e Lazio (1.523).

Sicilia ancora sopra quota mille contagi nelle ultime 24 ore (precisamente 1.015), con 21 deceduti e 67 guariti. Complessivamente, sono 22.852 gli attuali positivi nell’isola. Tra questi, 21.725 sono in isolamento domiciliare in attesa di negativizzazione, mentre 1.127 sono i ricoverati, con 153 in terapia intensiva, in ulteriore aumento rispetto ai giorni precedenti.

Tra le nove province siciliane, quella a più alto tasso di contagi si conferma Palermo (364), davanti ad Agrigento (121), Ragusa (116) e Siracusa (113). A seguire Catania (110), Messina (80), Caltanissetta (69), Trapani (35), Enna (7).