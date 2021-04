Venerdì Santo a Marsala senza la Madonna Addolorata in processione. Immagini e Video

Anche la tradizionale processione del Venerdì Santo di Marsala quest’anno non si farà a causa della pandemia ancora in corso. Si sarebbe dovuta tenere oggi. La pagina Facebook Venerdì Santo a Marsala però, per tenerne viva la memoria, propone alcune delle più belle immagini della Scinnuta della Madonna Addolorata di Marsala relative alle edizioni precedenti. Purtroppo in questo periodo di pandemia non è stato possibile rivivere da vicino la processione edizione 2021 che è stata effettuata in forma assolutamente riservata e secondo le disposizioni del nostro vescovo in ottemperanza alle norme anticovid.