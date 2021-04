Vaccini in Chiesa il 3 aprile in 477 parrocchie, 15 nella Diocesi di Mazara

Chiese aperte domani, 3 aprile, in Sicilia, non soltanto per la giornata del Sabato Santo, ma anche per somministrare vaccini. E’ il frutto dell’accordo tra la Conferenza episcopale siciliana e l’assessorato alla Salute della Regione che prevede l’utilizzo dei locali delle parrocchie delle diocesi dell’isola come “punto vaccinale di popolazione”.

Sono 477 le parrocchie coinvolte, ma quasi nessuna avrebbe raggiunto il numero massimo di adesioni consentite: 100 dosi di vaccini AstraZeneca per postazione da inoculare a persone di età compresa 69 e 79 anni. E’ necessario un minino di 50 prenotazioni per chiesa.

Dopo la Diocesi di Trapani, anche quella di Mazara del Vallo ha dato l’adesione e domani, se si raggiunge il numero utile, potranno vaccinare.

Qui di seguito l’elenco: parrocchia San Giovanni Battista (Campobello di Mazara), San Giovanni Battista, San Francesco di Paola, Santa Lucia (Castelvetrano), San Nicola di Bari (Gibellina), Maria Ss. Madre della Chiesa, Santa Maria delle Grazie al Puleo, Sant’Anna, Maria Ss. Ausiliatrice (Marsala), San Lorenzo, Cattedrale e Seminario vescovile (Mazara del Vallo), Zona pastorale Pantelleria, Chiesa Madre (Partanna), Chiesa Madre (Santa Ninfa).

I vaccini verranno effettuati da personale sanitario.