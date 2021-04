Pamela Gerardi nonna a 34 anni, la storia su tutti i quotidiani nazionali

Una giovane donna di 34 anni, di Marsala, Pamela Gerardi, è diventata nonna, la più giovane nonna della Città e probabilmente della Sicilia Occidentale se non una delle più giovani del Paese.

Lei che ha avuto da giovanissima la figlia, oggi la stessa, di 16 anni, ha avuto il primo figlio, Nicolò. La nonna è felice di esserlo e lo ha esternato su Facebook, gioia che poi è stata condivisa da molte persone fino ad arrivare alla curiosità delle testate locali e nazionali, come Ansa e Corriere della Sera.

Anche il giornalista Salvo Sottile, sulla sua pagina Facebook, ha raccontato la storia di Pamela.

Sua figlia, ha partorito all’ospedale di Marsala in tempi di Covid, ma sua mamma non l’ha lasciata sola, ha fatto un tampone ed è stata vicina alla figlia in un momento particolare della sua giovane vita.

“Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta – scrive la donna – consiglierei a ognuno di voi di diventare nonna. Fino a qualche mese fa, certamente non pensavo di diventare nonna a 34 anni. Essere nonni non significa essere vecchi, significa essere stati benedetti con il regalo più bello che possa esistere”. E ringrazia il reparto di Ginecologia del “Paolo Borsellino” di Marsala e al dottor Ferreri in particolare.

Pamela peraltro, ha un’altra figlia di circa 3 anni che potrà giocare col nipotino come se fosse un fratello più piccolo.