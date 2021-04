Coronavirus nel trapanese, preoccupa Marsala che da 217 passa a 258 casi

Nuovo aggiornamento datato ad oggi, 2 aprile 2021, dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani.

Questa la distribuzione dei positivi nei 24 Comuni del trapanese: Alcamo 89, Buseto Palizzolo 4, Calatafimi Segesta 4, Campobello di Mazara 15, Castellammare del Golfo 9, Castelvetrano 79, Custonaci 1, Erice 32, Favignana 1, Gibellina 0, Marsala 258, Mazara del Vallo 17, Paceco 24, Pantelleria 2, Partanna 0, Petrosino 3, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 7, San Vito lo Capo 5, Santa Ninfa 3, Trapani 110, Valderice 14, Vita 0.

Gli attuali positivi in totale sono 677 (ieri 641), + 36. Un ulteriore aumento di casi ma dovuti principalmente a Marsala che adesso preoccupa davvero, passando nel giro di 24 ore, da 217 a 258.

I deceduti sono 277 (+2), i guariti in totale 10.584 (ieri erano 10.555), ovvero solo 29 persone che hanno sconfitto il Covid in 24 ore. Sono 3 i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, mentre quelli che si trovano ricoverati negli altri reparti Covid sono 31.

I tamponi effettuati (dato parziale) sono 274, 316 i test per la ricerca dell’antigene.