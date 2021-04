Marsala: aggiornamento albo giudici popolari, entro luglio le domande

Con un Avviso a firma del sindaco Massimo Grillo, il Comune di Marsala rende noto che si procederà all’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello. A tal fine, i cittadini in possesso dei requisiti per svolgere la funzione – entro il prossimo mese di Luglio – possono presentare domanda di iscrizione nei relativi Elenchi comunali.

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

b) buona condotta morale

c) eta’ non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni

d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d’Assise

e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d’Assise d’Appello

Schema-domanda e modalità di presentazione sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30824