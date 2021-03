Turchia, Draghi a Erdogan “Preoccupa la situazione dei diritti umani”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una articolata conversazione telefonica con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo rende noto Palazzo Chigi, che spiega: “Il colloquio si è concentrato sui rapporti UE-Turchia all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Europeo, sulla situazione nel Mediterraneo Orientale e in Libia, nonchè sulle sfide globali e sulle priorità della Presidenza italiana del G20. Sono stati inoltre discussi i rapporti bilaterali e le relazioni in ambito multilaterale ed è stata espressa preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Turchia”.

(ITALPRESS).