Prima neve a Erice, freddo e pioggia inondano le strade trapanesi

Non è proprio un tempo primaverile, quello che ieri e oggi ha salutato la stagione dei fiori in Sicilia, con l’allerta meteo. Questa notte Erice è stata imbiancata dalla prima neve che non è riuscita ad ammassarsi per terra a causa delle forte pioggia, ma causando un nevischio e un’aria molto fredda, sotto i 2 gradi.

Criticità in tutto il territorio provinciale con l’abbondante pioggia caduta nelle scorse ore e che pare non fermarsi. Nel frattempo fino al 31 marzo sono obbligatorie le catene anche lungo la Autostrada 29.