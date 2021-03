Coronavirus: in Italia +23.832 casi, in Sicilia +782. Nel trapanese oltre 40 contagi

Nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus in Italia, aggiornato ad oggi, 20 marzo 2021. Sono 23.832 i nuovi positivi, per un totale da inizio pandemia di 3.356.331 (ieri erano 25.735). I deceduti in 24 ore sono 401 (totale 104.642), i guariti 14.598 (totale 2.686.236). Con un tasso di positività di nuovo in lieve calo: 6,7%.

Gli attuali positivi sono 565.453, con un incremento rispetto a ieri di +8.914. I ricoverati con sintomi sono 27.061, di cui 3.387 in Intensiva e 535.005 in isolamento domiciliare. Sono stati effettuati 354.480 tamponi in totale.

In Sicilia invece, un altro aumento dei contagi: +782 rispetto a ieri; i deceduti sono 10 (totale 4.422), i guariti 823 (per un totale di 144.985). Gli attuali positivi sull’isola sono 15.733, con un decremento di 51 unità. Degli attuali positivi, 731 pazienti sono ricoverati con sintomi, 122 persone sono in terapia intensiva (+1).

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 27.688 (si contano anche i tamponi rapidi).

Ecco il totale positivi e i nuovi contagi per Provincia

Palermo: 49.028 (222)

Catania: 44.302 (158)

Messina: 20.695 (49)

Siracusa: 11.486 (65)

Trapani: 11.063 (46)

Ragusa: 9.045 (27)

Caltanissetta: 7.719 (72)

Agrigento: 7.120 (120)

Enna: 4.682 (23)