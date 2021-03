Hub Trapani, Lega: “Esternazioni di Tranchida su passerelle politiche fuori luogo”

Il Commissario Comunale di Lega Trapani, Marcello Campione interviene sulla dichiarazione resa dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida giorni fa, in merito a una “eventuale passerella” di politici all’inaugurazione, stamani, dell’Hub vaccinale di via Salemi, alla presenza del Presidente della Regione Nello Musumeci e dell’assessore alla Salute Ruggero Razza.

“Ciò rappresenta – afferma Campione – l’ennesima esternazione fuori luogo del sindaco Tranchida che evidentemente mal tollera la parte politica avversa anche quando si presenta a Trapani a titolo istituzionale. Come lui è il sindaco di tutti i trapanesi, anche di coloro i quali non lo hanno votato, anch’egli, sia nel ruolo che occupa come siciliano, è rappresentato dal Presidente Musumeci come Presidente della Regione Siciliana e sia come sindaco di tutti i Trapanesi che come Siciliano ha l’obbligo di venire a porgere i saluti a nome e per conto della nostra cittadinanza. Piaccia o non piaccia i tempi della vaccinazione non sono dati dall’Assessorato Regionale della Salute ma dal Ministero, e il fatto di avere più vaccini è assolutamente inutile se non si abbiano a disposizione più punti di vaccinazione che non determinino la possibilità di assembramenti con un maggior numero di operatori disponibili.Caro Sindaco si occupi di coprire il Suo ruolo con rispetto delle Istituzioni e della popolazione che Ella rappresenta in toto soprattutto in questo momento così difficile per tutti noi che abbiamo bisogno di unità e di guardare alle Istituzioni senza dubbi su speciose partigianerie”.