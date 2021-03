Casi Covid al “Sirtori”, Grillo sospende per 48 ore le attività in due plessi

Questa sera, sentiti la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Sirtori” di Marsala, Katia Tumbarello ed il Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Trapani, il sindaco Massimo Grillo ha disposto la sospensione, per 48 ore, delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici “Pestalozzi”, di piazza Caprera e “Livatino” di via Dante Alighieri.

Lo ha annunciato il primo cittadino nella sua pagina Facebook: “In questi due plessi, infatti, si sono registrati diversi casi di covid 19. La dirigente, già da lunedì, di fronte all’insorgere di questi focolai, aveva già predisposto in via precauzionale e eccezionale la didattica a distanza. Ho ritenuto, pertanto, per le prerogative concesse ai sindaci che permettono loro di disporre la chiusura delle scuole solo in caso di ‘massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica’, di sospendere le attività didattiche nei due plessi.Questo provvedimento, secondo gli esperti, attenuerebbe fortemente il rischio di ulteriori contagi. Da parte mia e dell’Amministrazione c’è la massima attenzione e ci assumeremo, come sempre, la responsabilità di prendere le decisioni necessarie per preservare la salute pubblica della nostra comunità. Continuiamo tutti a fare la nostra parte.Responsabilità e cautela sono le parole che dobbiamo tenere a mente nei prossimi giorni. Non possiamo tornare indietro.Conto sul senso di comunità e responsabilità di tutti voi”.