Alcamo piange la scomparsa di Turi Simeti. Il sindaco proclama il lutto cittadino

E’ deceduto Turi Simeti, artista di fama internazionale, originario di Alcamo.

Nato ad Alcamo nel 1929, Simeti si è trasferito a Roma nel 1958 dove avviò i contatti con il mondo dell’arte, conoscendo, tra gli altri, l’artista Alberto Burri. Nel 1965, trasferitosi a Milano, realizza la sua prima personale nella Galerie Wulfengasse di Klagenfurt. Da allora, i suoi lavori hanno trovato spazio e attenzione in tutto il mondo. Nel 2019 alcune delle sue opere più rappresentative sono state donate al MACA (Museo di arte Contemporanea di Alcamo).

Il sindaco Domenico Surdi ha dichiarato per domani 18 marzo, il lutto cittadino in forma pubblica ed istituzionale con l’esposizione della bandiera a mezz’asta preso il Palazzo Comunale, per manifestare il cordoglio dell’Amministrazione e della cittadinanza alcamese per la scomparsa dell’illustre concittadino.

Il lutto cittadino è dichiarato in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della famiglia del Maestro, in osservanza delle attuali restrizioni governative causate dall’emergenza sanitaria relativa al virus covid-19 che non permettono di poter celebrare qualsiasi tipo di cerimonia in forma pubblica.

“Ho appreso con profondo dispiacere della scomparsa del Maestro Turi Simeti – afferma il sindaco Domenico Surdi – In questi anni ho avuto l’onore di conoscerlo e frequentarlo, apprezzando la sua gentilezza, umiltà e amore per la nostra città. Ricordo con viva emozione uno dei nostri primi incontri presso il suo studio milanese tra decine di opere e i racconti dei suoi nuovi progetti. Non dimenticherò mai la sua felicità nel vedere collocata l’installazione in marmo in Piazza Bagolino raffigurante l’essenza di tutta la sua produzione artistica ‘un ovale marmo perlato su panorama’. Il Maestro è stato e sarà sempre un artista di fama internazionale, un esempio per tutti, soprattutto per i giovani che devono credere in se stessi e perseverare nella realizzazione dei propri sogni”.

“Con la morte del Maestro Turi Simeti – aggiunge l’assessore alla cultura Lorella Di Giovanni – l’arte contemporanea perde uno dei suoi esponenti più rappresentativi. Nelle stanze del MACA di Alcamo, le opere del Maestro rafforzano il ricordo della sua presenza e ci incoraggiano a proseguire le vie dell’arte e della cultura tanto care al nostro compianto concittadino”.

L’assessore al decoro urbano Stefano Alessandra afferma, infine: “Alcamo piange l’interprete più illustre dell’arte contemporanea. L’esperienza della collocazione della scultura ‘un ovale, marmo perlato su panorama’ ci ha avvicinato umanamente e culturalmente alla straordinaria figura del Maestro Turi Simeti. Una perdita umana e artistica incommensurabile. Ci stringiamo al dolore della famiglia”.