Marsala: nonna Vincenza Salerno spegne 100 anni

Da ieri, 11 marzo, Marsala ha un’altra centenaria. Si tratta della Signora Vincenza Salerno residente in contrada Ciavolotto. Ancora perfettamente lucida, nonna Vincenza ha ricevuto la visita del vice sindaco Paolo Ruggieri che, a nome della Città e dell’Amministrazione Grillo, le ha consegnato una targa e un libro su Marsala in ricordo del prestigioso traguardo raggiunto. Visibilmente emozionata, la nuova centenaria ha dialogato con il Vice Sindaco ringraziandolo per la gentilezza che ha avuto nei suoi confronti. La Signora Vincenza, vedova di Pietro Regina, ha due figlie, Piera e Leonarda, tre nipoti e due pronipoti.

“Con grande piacere ho ieri consegnato alla neo centenaria marsalese Vincenza Salerno il ricordo di questo grande traguardo raggiunto – precisa il vice Paolo Ruggieri. Sono rimasto favorevolmente impressionato di come sia ancora attiva e partecipe al dialogo. Una donna semplice e particolarmente religiosa alla quale ho anche formulato i complimenti del Sindaco e della Città”.

Di grandi e sani principi, nonna Vincenza, ha fatto oltre che la casalinga anche la ricamatrice e la disegnatrice con ottimi risultati. Ancora oggi ama cucire. La sua passione è leggere e pregare. In Tv guarda quasi esclusivamente la Santa Messa.