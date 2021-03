Marsala: morto Antonio Pocorobba, dipendente comunale

Altro lutto nell’ambito dei dipendenti comunali di Marsala. Si è spento ieri a seguito di una inesorabile malattia Antonio Pocorobba, 57 anni, in atto in servizio all’Ufficio Urbanistica dove si occupava del protocollo.

A. Pocorobba

Simpatico e disponibile, Antonio era ben voluto dai colleghi di lavoro che lo avevano apprezzato nei diversi settori dove aveva prestato servizio: nettezza urbana, cultura e spettacoli e, in ultimo alla Pianificazione territoriale.

“Ci dispiace tanto per la prematura scomparsa di Antonio Pocorobba che sappiamo fosse molto apprezzato dai colleghi – sottolineano il sindaco Massimo Grillo e il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano -. Alla moglie Vincenza, al figlio Bartolomeo che a settembre lo aveva reso nonno, e a tutti i familiari giungano i sensi del nostro profondo cordoglio”.

Al dolore dei familiari si associano anche tutti i suoi colleghi. I funerali di Antonio Pocorobba si svolgeranno domani mattina, 13 marzo, alle ore 9 nella Chiesa di Santa Venera.