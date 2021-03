Terza prova Campionato Zonale Laser, prima esperienza per 5 atleti del Circolo Velico Marsala

Si è disputata nel Golfo di Mondello, sabato e domenica scorsi, la terza prova del Campionato Zonale Laser organizzata dal Circolo della Vela Sicilia. Le condizioni meteorologiche hanno influito sul programma delle prove: infatti sono state disputate cinque delle sei prove previste per tutte e due le classi che sono andate in acqua. Buone le regate disputate dagli atleti del Circolo Velico Marsala, tutti alla loro prima esperienza nella classe Laser 4.7 in ordine di classifica si sono cosi piazzati: Manfredi Maggio al 21° posto, a seguire Angelo Ciaramidaro, Alessia Musillami, Elena Sorrentino e Matilde Martinez su 42 partecipanti.

Nella categoria Radial, invece, l’atleta lilybetano ormai veterano Roberto Giacalone, forte dell’esperienza e grazie alla conoscenza dei diversi campi di regata, ha ottenuto il 9° posto in classifica generale su 26 imbarcazioni partecipanti.

Ottima, quindi la performance della squadra del Circolo Velico di Marsala, capitanata dal vice presidente Giacalone, che segna un proseguo di tutto rispetto della Stagione Agonistica 2021. Soddisfatti dei risultati conseguiti dal giovane gruppo di atleti, il presidente Rocco Lima, il direttore sportivo Enrico Tortorici e l’istruttore Claudio Spanò.