Precisazioni della sindaca Toscano su Funierice e gestione dei parcheggi

Precisazioni dell’Amministrazione comunale sulla vicenda Funierice:

“In riferimento alle recenti prese di posizione di alcune parti politiche, al fine di fare chiarezza ed evitare che possa essere generata ulteriore confusione tra i cittadini con informazioni certamente non corrispondenti al vero e che non rispecchiano affatto le reali intenzioni di quest’Amministrazione comunale sulla società partecipata Funierice, si precisa che già in data 01/06/2020, con nota ufficiale indirizzata al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, è stato espresso formale interesse a rilevare il 50% della partecipazione detenuta dallo stesso Ente al fine di risultare il proprietario esclusivo della Funierice.

Siamo consapevoli che la funivia svolga un ruolo strategico nella promozione e nello sviluppo del territorio. Quindi abbiamo sempre sostenuto che la Funierice debba sviluppare diversi servizi funzionali alla valorizzazione del centro storico di Erice del turismo sul territorio comunale e provinciale. Il piano industriale dovrebbe essere la sintesi di queste strategie di cui gli attori principali ed esclusivi sono le PP.AA. che esprimono gli indirizzi politico programmatici. Nessun altro.

Diversamente per la gestione dei parcheggi verranno valutate le diverse alternative, compreso anche l’eventuale affidamento alla ATM Trapani spa, tenuto conto che la possibilità di affidamento in house alla Funierice service srl è stata esclusa dalla stessa direzione della società nel corso dell’Assemblea dei Soci del 17 febbraio scorso”.

La sindaca Daniela Toscano