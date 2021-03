Partanna celebra gli 80 anni di sacerdozio di Monsignor Calogero Russo

Oggi è una data molto importante per la città di Partanna. Oggi Monsignor Calogero Russo festeggia il traguardo di un anniversario davvero straordinario per la sua ordinazione presbiterale: 80 anni di sacerdozio.

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Partanna – dice il sindaco Nicolò Catania – desidero esprimere la mia gratitudine per l’opera svolta praticando la misericordia divina nei confronti di tanti concittadini, di tante famiglie, come un padre che ama, guida ed educa. Ottanta anni di sacerdozio rappresentano un momento più che rilevante nella missione pastorale di un uomo che ha deciso di dedicare la sua vita al servizio di Dio. In una stagione particolarmente densa di cambiamenti, come quella che stiamo vivendo, sono necessarie figure di riferimento per la comunità, in grado di esprimere conforto per le realtà sociali. Con questa consapevolezza, a nome dell’intera comunità, in questa giornata di festa, desidero formulare i miei migliori auguri rivolgendo un ringraziamento sentito per ogni anno vissuto nell’intento di contribuire a realizzare una società più giusta e capace di rispondere ai bisogni dei più deboli, operando per la fratellanza e dando un contributo di inestimabile valore alla speranza, virtù della quale, soprattutto i giovani, hanno oggi un grande bisogno”.