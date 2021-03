Gal Elimos, Gaspare Giacalone (AST Marsala) lascia il CdA: “Correttezza istituzionale”

Gaspare Giacalone, presidente dell’Associazione Strutture Turistiche di Marsala, ha lasciato l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione del Gal Elimos, in scadenza nell’ottobre 2022. “Ragione di opportunità e correttezza istituzionale hanno mi hanno spinto – scrive in una nota – a prendere la decisione in quanto ero stato indicato dalla precedente Amministrazione comunale come socio privato in seno al CdA. La decisione è stata comunicata in data odierna al dott. Liborio Furco, presidente del Gal, per gli adempimenti di conseguenza. Ricordo che durante questo periodo il Comune di Marsala, in partnership col Gal ed altri soggetti istituzionali ha presentato il progetto Acquasal di oltre €.0,900 milioni. Per questo progetto va il mio personale ringraziamento al direttore tecnico e amministrativo, che tanto ha supportato l’Amministrazione nella fase di redazione. Il Comune di Marsala come comune capofila, insieme a CalatafimiSegesta, Alcamo e Petrosino, ha ottenuto un finanziamento di circa €.1,600 milioni per acquisto autobus elettrici, paline per gli autobus e zone 30 nei pressi delle scuole”.