Marsala, ambientalisti marsalesi ripuliscono il litorale sud

“VDC Podcast e 4sensSEAbilization. Dietro questi nomi c’è una realtà giovanile che va apprezzata, incoraggiata e sostenuta. Un valore aggiunto per l’Amministrazione comunale, su cui contare per ulteriormente sensibilizzare la cittadinanza al senso civico e al rispetto dell’ambiente. È stato uno spettacolo vederli all’opera con tanto impegno”.

Lo comunica con una nota stampa l’assessore Michele Milazzo che, ieri, ha seguito questa nuova iniziativa ecologica dei due gruppi di giovani volontari. Sono gli stessi che hanno accolto l’invito dell’Amministrazione per programmare gli interventi per avere il necessario supporto, tramite l’Energetikambiente, di attrezzature e mezzi nei luoghi da ripulire.

È stato il litorale sabbioso del versante sud il sito su cui si sono dati appuntamento Giulia Nizza, Cristina Sata, Giorgia Nizza, Francesca Catalano (“4sensSEAbilization”) , Vincenzo Pipitone e Danilo Laudicina (“VDC Podcast”), coinvolgendo nell’iniziativa altri amici. Notevole anche stavolta la quantità di rifiuti raccolta, poi presa in consegna e smaltita dagli operatori dell’Energetikambiente. Questa, tramite il responsabile d’area Andrea Aiello ha garantito il medesimo impegno anche per le prossime iniziative, a cominciare da quella già programmata per Domenica prossima nel Parco di Salinella.