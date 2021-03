Coronavirus: in Italia 24.036 casi. In Sicilia 2.374 guariti e 519 positivi

Sono 24.036 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Italia, con 297 morti (per un totale di 99.271). Nelle 24 ore precedenti erano stati registrati 22.865 nuovi casi e 339 morti. Sono 3.023.129 le persone che si sono contagiate dall’inizio della pandemia, ovvero da fine febbraio 2020.

I guariti sono 13.682 (per un totale di 2.467.388) e l’incremento è di 10.031 casi in 24 ore. Gli attuali positivi sono 456.470.

Il rapporto contagi-tamponi, porta il tasso di positività al 6,35%. I tamponi effettuati sono 378.463.

In Sicilia, invece, ci sono stati 519 positivi (per un totale da inizio pandemia di 155.220 casi), 12 i deceduti (per un totale di 4.213) e ben 2.374 guariti in 24 ore (totale 128.329), dato molto importante. C’è stato un decremento di -1.867; il totale degli attuali positivi ad oggi è di 22.678.

Sono stati effettuati 23.161 tamponi sull’isola. Il tasso di positività è del 6.05%.

I contagiati per Provincia e il totale:

Provincia Contagiati 24H Palermo 44.943 +221 Catania 42.381 +128 Messina 20.041 +28 Siracusa 10.801 +24 Trapani 10.702 +11 Ragusa 8.512 +33 Caltanissetta 7.085 +14 Agrigento 6.287 +46 Enna 4.468 +14