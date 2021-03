“In Sicilia abbiamo una condizione di non emergenza e questo rende più pericoloso il nostro impegno, visto che il calo di attenzione può portare a una riduzione di prudenza e cautela. Godiamoci la zona gialla puntando alla zona bianca, ma senza dimenticare che bastano due giorni di distrazione per tornare alle chiusure che non vogliamo e possiamo permetterci”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.