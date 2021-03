Incendiato il portone di una chiesa di Corleone, solidarietà di Musumeci

Un incendio è stato appiccato la scorsa notte al portone della chiesa Sant’Agostino oratorio Madonna del Soccorso a Corleone (PA). I danni sono ingenti.

Il rogo è doloso visto che davanti all’ingresso della chiesa sono stati accumulati sacchi di iuta con dentro cartoni. Le fiamme hanno annerito anche la parte iniziale del pavimento della parrocchia costruita tra il XIII e il XIV secondo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Corleone.

“Siamo di fronte ad un atto intimidatorio che, sono certo, non scoraggerà lo straordinario lavoro della Diocesi di Monreale guidata da Monsignor Michele Pennisi, un lavoro volto anche alla formazione dei giovani ai valori della legalità”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars, in merito a quanto accaduto a Corleone dove nella notte è stato dato alle fiamme il portone della Chiesa di Sant’Agostino nel giorno della celebrazione del Santo Patrono, San Leoluca.

“La solidarietà del gruppo parlamentare del PD all’Ars – aggiunge Lupo – va anche all’intera comunità di Corleone, offesa da un vile gesto vandalico nel giorno della celebrazione del loro Santo Patrono”.

«Sdegno e condanna per il vile atto incendiario ai danni della chiesa di Sant’Agostino a Corleone nel giorno della festa patronale». Lo ha espresso il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha voluto chiamare al telefono il sindaco del centro palermitano, Nicolò Nicolosi e l’arcivescovo della Diocesi, Michele Pennisi. «A qualcuno forse starà dando fastidio l’intesa con la quale le Istituzioni civili e quelle religiose lavorano da anni per restituire serenità alla comunità corleonese. Sono sicuro che l’atto sacrilego non impedirà il percorso virtuoso avviato».