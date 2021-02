Incontro tra i sindaci di Egadi e Marsala: “Pensare a percorso comune”

Il sindaco Massimo Grillo ha ricevuto questa mattina il primo cittadino del Comune di Favignana – Isole Egadi, Francesco Forgione, accompagnato dal consigliere comunale Ignazio Galluppo. Al centro del confronto tra i due sindaci, entrambi eletti lo scorso ottobre, il potenziamento dei collegamenti tra la città e l’arcipelago durante tutto l’anno, la promozione turistica, in vista della prossima stagione estiva, ma anche l’idea di una programmazione condivisa che metta a sistema la valorizzazione delle risorse e delle bellezze di questi due territori.

«Sono molto soddisfatto di questo confronto – ha dichiarato il sindaco Grillo – grazie al quale abbiamo gettato le basi per poter ottenere i primi risultati già con l’arrivo dell’estate. Se la pandemia lo permetterà, l’idea è anche quella di collegare eventi tra Marsala e le Egadi tali da poter ulteriormente valorizzare e promuovere il nostro territorio in tutta la sua bellezza».

Il sindaco Forgione ha sottolineato come questo incontro sia il primo passo di un impegno politico che vedrà protagoniste le due amministrazioni.

«Abbiamo bisogno di rafforzare i rapporti istituzionali e sono contento di aver trovato la disponibilità del sindaco e dell’amministrazione a pensare ad un percorso comune – ha spiegato Forgione -. Marsala e le isole Egadi sono fortemente legate, non solo da un rapporto di continuità territoriale ma anche di continuità storica e culturale che può farci guardare ad un futuro diverso, in una visione euromediterranea. Il territorio trapanese va pensato nella sua multipolarità, che trova in Marsala e nelle Egadi delle realtà d’eccellenza».