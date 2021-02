Parco eolico off-shore, nelle acque lilybetane indagini scientifiche

Con un’ordinanza, Circomare Marsala, rende note le operazioni eseguite dalla società 7 SEAS Med s.r.l. con sede a Taranto che ha chiesto l’Autorizzazione ad eseguire delle indagine scientifiche e tecniche sul fondale marino del Canale di Sicilia, propedeutiche allo studio di fattibilità di un parco eolico off-shore di tipo floating, con l’ausilio della M/V “SHARK 1” IMO Numer 9637478 battente bandiera maltese e della Motonave “VICCICA”, con l’ausilio del personale della Guardia Costiera locale.

Per tali motivi, dall’1 al 25 marzo, le navi ed i natanti di qualsiasi tipo presenti in mare in direzione dei predetti punti dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle due navi e dovranno, in ogni caso, procedere con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dall’unità impegnata nelle operazioni di cui trattasi ed attenersi alle indicazioni ed agli inviti a loro rivolti.