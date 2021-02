L’archivio Accardi-Sanfilippo dona all’Ente Mostra un’importante opera dell’artista partannese

L’Ente Mostra di Pittura Contemporanea Città di Marsala si arricchisce di una nuova opera donata dall’Archivio Accardi-Sanfilippo a conclusione – nella giornata di oggi – dell’esposizione dedicata ai due grandi artisti.

Si tratta di una grande tela di Antonio Sanfilippo, una delle “galassie” dal titolo “Blu-verde” realizzata nel 1963 dall’artista partannese, che fa il suo ingresso nel ricco patrimonio d’arte contemporanea di Palazzo Grignani. Oggi ultimo giorno di visita al Convento del Carmine in un periodo difficile per l’arte e la cultura nel nostro paese per effetto della pandemia.

Ne abbiamo parlato con il funzionario dell’Ente Mostra con sede al Convento del Carmine, Felice Licari, che solo momentaneamente ospita l’opera, per un valore molto rilevante, donata che poi verrà spostata al vicino Palazzo Grignani.

“Siamo onorati di aver ricevuto l’opera di Antonio Sanfilippo, appartenente al ciclo produttivo degli anni ’60 in cui subentrano i colori, qui principalmente il blu e il verde. Una tela che l’Archivio ci ha voluto donare in comodato d’uso per l’impegno e la volontà di dedicare una mostra ai due artisti nostri compaesani – afferma Licari -; il comodato ha una validità di 6 anni rinnovabili. E’ un grande pregio per noi, è una tela che ha un importante valore. Questa si aggiunge all’opera di Carla Accardi già nelle stanze dell’Ente Mostra. Ne siamo onorati. Ringraziamo Antonella Sanfilippo, figlia dei due grandi artisti”.