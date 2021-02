Incontro tra i vertici del Marsala Calcio e il Comune per il futuro della società

L’assessore allo Sport del Comune di Marsala, Michele Gandolfo, martedì prossimo, 2 marzo, incontrerà nei locali della Sala Conferenze del Complesso San Pietro, l’Amministratore Unico del Marsala Calcio Jihed Gharbi. Alla stessa riunione sarà anche il vice presidente Girolamo Li Causi nonché una ridottissima rappresentanza della tifoseria marsalese.

“Ho convocato questo incontro per far chiarezza sul futuro del Marsala calcio che sta tanto a cuore agli sportivi della nostra Città – sottolinea l’esponente della Giunta Grillo -. Per ovvi motivi di sicurezza e per assicurare il rispetto delle norme anti covid l’ingresso sarà consentito a pochissime persone che saranno preventivamente avvertite”.

Nel frattempo continuano i malumori delle tifoserie azzurre, manifestati anche attraverso degli striscioni.