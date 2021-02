Coronavirus: in Italia i contagi crescono dello +0.8%. in Sicilia 613 casi

I nuovi casi di Coronavirus in Italia, secondo il bollettino del Ministero della Salute vedono più casi dei giorni precedenti. Sono 19.886 i nuovi casi (ieri erano 16.424) registrati in Italia, con 308 vittime (per un totale 96.974). Il Ministero della Salute ha corretto il dato sui test effettuati: sono 353.704 e non 443.704 come apparso in un primo tempo nella tabella online, quindi appena 13 mila più di ieri. Il tasso di positività sale quindi al 5,6% (+0.8% rispetto a ieri).

Sono 12.853 i guariti in più rispetto a ieri, portando il totale 2.375.318, con un incremento di contagi di 6.710 casi per un totale di 396.143 attuali positivi.

In Sicilia invece, oggi si registrano 613 contagi (e il totale da inizio epidemia sale così a 151.009), quindi una risalita, ma scendono i morti: 15 in più rispetto a ieri. I guariti sono 1.262, ovvero un -664. Attualmente positive sono 27.026 persone.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 25.187 (si contano anche i tamponi rapidi).

Questa la situazione nelle 9 province siciliane:

Palermo: 43.118 (214)

Catania: 41.422 (99)

Messina: 19.717 (69)

Trapani: 10.590 (12)

Siracusa: 10.502 (75)

Ragusa: 8.325 (41)

Caltanissetta: 6.887 (27)

Agrigento: 6.067 (64)

Enna: 4.381 (12)