Raccolta rifiuti a Marsala: pubblicati i calendari del porta a porta per il mese di marzo

Energetikambiente, l’azienda che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio di Marsala, ha diffuso i nuovi calendari con i turni di ritiro del “porta a porta” nel mese di marzo, per quanto riguarda le utenze domestiche. Il calendario, come di consueto, varia in base alle quattro zone individuate: centro storico, centro, periferia nord e periferia sud.

Previsti tre turni settimanali di ritiro per l’organico, due per la plastica, uno per il secco residuo (ex rsu) e la carta. Vetro e metalli verranno invece ritirati ogni due settimane.