Coronavirus nel trapanese: restano 760 positivi, in 24 ore 9 deceduti ma 51 guariti

Nuovi dati sull’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornati ad oggi, 23 febbraio 2021.

Di seguito il quadro completo dei contagi nei 24 comuni del trapanese: Alcamo 78, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 2, Campobello di Mazara 65, Castellammare del Golfo 5, Castelvetrano 133, Custonaci 23, Erice 61, Favignana 1, Gibellina 1, Marsala 118, Mazara del Vallo 51, Paceco 19, Pantelleria 1, Partanna 2, Petrosino 9, Poggioreale 1, Salaparuta 0, Salemi 0, San Vito lo Capo 8, Santa Ninfa 4, Trapani 167, Valderice 8, Vita 3.

Sempre in calo i contagi in Provincia, per un totale di 760 attuali positivi (ieri 811), i deceduti salgono a 234 (ieri 225, +9); i guariti sono ad oggi 9.683 (ieri 9.632), ulteriori 51 persone che hanno sconfitto il Covid nel giro di 24 ore.

I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (-1 rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti Covid sono 43 (+1).

I tamponi processati (dato parziale) sono stati 257, con 214 test per la ricerca dell’antigene.