Marsala, Ambasciatore ucciso in Congo: oggi bandiera a mezz’asta al comune

Oggi, martedì 23 febbraio, bandiera a mezz’asta al palazzo municipale di Marsala.

Lo ha disposto il sindaco Massimo Grillo, facendo propria l’iniziativa dell’Anci, per onorare la memoria dell’ambasciatore italiano in Congo trucidato ieri con la sua scorta



“La brutale esecuzione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta, e di Mustapha Milambo, l’autista che li accompagnava, ha lasciato sgomenti tutti gli italiani – afferma in un a nota stampa Massimo Grillo che fa proprio il documento dell’Anci-.

Per onorare la loro memoria e partecipare al lutto che ha colpito le loro famiglie, il Comune di Marsala esporrà la bandiera a mezz’asta. Sull’esempio di quanto deciso dal sindaco di Limbiate, il Comune in cui Attanasio era cresciuto, e associandoci all’intenzione di tutti i rappresentanti delle istituzioni nazionali, manifestiamo insieme, come un’unica comunità, la nostra partecipazione alle famiglie che hanno perso i loro cari e la nostra appartenenza al Paese del quale Attanasio e Iacovacci erano leali servitori”.