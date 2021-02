Coronavirus nel trapanese: boom di guariti, adesso i positivi sono 811

Exploit di guariti, pochi nuovi contagi e attuali positivi ben al di sotto di quota mille. I dati riguardanti la diffusione del Covid-19 in provincia di Trapani appaiono incoraggianti come non accadeva da mesi. Tre i Comuni Covid free (Buseto Palizzolo, Salaparuta e Salemi), mentre a Favignana, Gibellina e Pantelleria è rimasto solo un soggetto positivo. Di seguito il quadro completo: Alcamo 76, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 2, Campobello di Mazara 71, Castellammare del Golfo 5, Castelvetrano 130, Custonaci 28, Erice 65, Favignana 1, Gibellina 1,

Marsala 128, Mazara del Vallo 59, Paceco 21, Pantelleria 1, Partanna 2, Petrosino 10, Poggioreale 2, Salaparuta 0, Salemi 0, San Vito lo Capo 8, Santa Ninfa 4, Trapani 185, Valderice 9, Vita 3.

Complessivamente, gli attuali positivi sono 811, con 46 soggetti ricoverati, distribuiti tra terapia intensiva (4) e reparti Covid (42). Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, si sono registrati 225 decessi e 9632 guarigioni. Nelle ultime 24 ore, i tamponi processati sono stati 138, con 118 test per la ricerca dell’antigene.