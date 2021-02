Open Day su riders anche a Trapani, la Fit Cisl informa e forma

Si terrà domani martedì 16 febbraio dalle 9 alle 17 anche a Trapani l’open day dedicato ai riders, nella sede della Fit Cisl in piazza Ciaccio Montalto. Lo scopo è informarli e formarli sui loro diritti e sui loro compensi. “L’iniziativa fa parte dell’open day organizzato dalla Fit Cisl nazionale, che lo stesso giorno svolgerà analoga iniziativa in tutte le regioni” spiegano dalla Federazione Trasporti della Cisl.

“Durante la giornata i riders della nostra regione, previo appuntamento nel rispetto delle norme anti-Covid, potranno raggiungerci nelle nostre sedi per essere informati sul contenuto del Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, che può essere utilizzato per regolare il loro rapporto di lavoro, sulle norme di sicurezza e sul trattamento economico adeguato alla prestazione lavorativa che stanno svolgendo”. Dalla Fit Cisl Sicilia aggiungono “… nel tempo sono diventati il simbolo del lavoro precario e pericoloso ma indispensabile per la società di oggi. La pandemia ha messo in risalto l’utilità della loro attività, che è notevolmente incrementata, ma anche i rischi ad essa connessi, a partire dagli incidenti stradali di cui sono vittime mentre lavorano o si recano a lavorare”.

Da anni la Fit Cisl è impegnata in prima linea a loro fianco e nel corso del rinnovo del contratto nazionale della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, era stato previsto un apposito capitolo proprio su questa figura professionale. “Il nostro lavoro però da solo non basta: vogliamo rendere i RIDER più consapevoli dei loro diritti in modo che possano contribuire fattivamente allo sviluppo ordinato del settore ed è per questa ragione che dedichiamo a loro un open day, che sarà il primo di una serie di iniziative”, concludono dalla Fit.