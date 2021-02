Terza vittoria consecutiva casalinga per la Fly Volley Marsala

Terzo 3-0 consecutivo in casa, per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala di Lucio Tomasella che battono l’Albaverde Caltanissetta di Francesca Scollo nella quarta giornata di andata del Campionato di B2 femminile di Volley girone N/2 con un perentorio 25-18 25-19 25-22.

La gara, ha visto le nissene recuperare e talvolta andare in vantaggio in quasi tutte le prime fasi di gioco di ogni set, ma appena Maria Laura Patti e compagne spingevano sull’acceleratore, il divario tecnico si palesava in tutti i fondamentali ed il punteggio, immediatamente, si poneva a favore delle lilibetane della Fly Volley Marsala senza possibilità alcuna per il roster dell’Albaverde.