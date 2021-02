Zona Gialla a San Valentino? Musumeci frena. Si monitorano le varianti

Zona Gialla a San Valentino? Musumeci frena. Il Governatore della Regione Sicilia sulla data prevista per cambiare colore, ovvero intorno al 14 o meglio, al 15 febbraio, procede cauto. “Per sapere se la Sicilia potrà passare a zona gialla aspettiamo i dati di venerdì – afferma il Presidente siciliano -. Per cambiare colore dovremmo avere la metà dei contagi registrati nella giornata di martedì”.

Leggi anche: https://itacanotizie.it/2021/02/08/litalia-cambia-le-zone/

Quindi un via libera ma con cautela, e bisogna esserlo nei giorni in cui bisogna fare massima attenzione ad eventuali assembramenti privati in vista del Carnevale.

Ma soprattutto bisogna monitorare le varianti Covid giunte sull’isola. Mentre c’è chi da un lato preme per la riapertura al pubblico di bar e ristoranti, dall’altro canto bisogna vedere gli sviluppi della sessantina di casi in Sicilia di varianti inglese e sudafricana. Per ora sono segnalati nelle province di Palermo, Catania, Messina e Siracusa. Parliamo naturalmente solo di quelli che le autorità sanitarie sono riusciti a tracciare e di cui si attendono ancora i riscontri dall’istituto zooprofilattico regionale. Chi ha contratto le due varianti – 4 persone accertate finora – le ha introdotte dall’estero, ma al momento nessuno mostra sintomi particolarmente gravi. “Nessun allarme – dice il commissario per l’emergenza siciliana Renato Costa -, se tutti teniamo le mascherine, rispettiamo le distanze e seguiamo ogni precauzione non ci sono problemi”.