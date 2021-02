Il Marsala Calcio smentisce l’Atletica Sprint: “Richiesta non pervenuta”, scatta la diffida

In riferimento all’intervista rilasciata da Angelo Badalucco dell’ASD Atletica Sprint del 10/02/2021 (che potete leggere qui: https://itacanotizie.it/2020/12/22/sprint-stadio/) la Società Marsala Calcio, con un comunicato ufficiale sulla pagina Facebook, smentisce categoricamente quanto dichiarato dall’allenatore.

“Al Signor Badalucco è stato riferito di inviare richiesta formale alla Società, in quanto gestore dell’impianto, con relativa documentazione e protocolli Covid (richiesta non ancora pervenuta). Badalucco (così come l’assessore Gandolfo) era ed è a conoscenza del motivo per cui non può essere utilizzato l’impianto. “Dichiarazioni Mendaci” sono perseguibili per legge, pertanto, la SSD MARSALA CALCIO “DIFFIDA” il signor Badalucco e qualsiasi altra gente nel divulgare dichiarazioni non veritiere nei confronti della stessa Società e/o dei suoi collaboratori“.

Badalucco e i tecnici dell’Atletica Sprint, aveva dichiarato che altre società hanno le chiavi di accesso allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” mentre l’Associazione Sportiva in questione no: “Altri entrano tranquillamente e possono svolgere i loro allenamenti“, avevano detto.

Per il Marsala Calcio le cose sono ben diverse.