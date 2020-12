Atletica leggera Sprint: “Ci è stato vietato ingiustamente l’accesso allo Stadio di Marsala”

L’associazione sportiva Atletica leggera Sprint, da 5 settimane si allena tra il Parco della Salinella e l’area del Mercato attigua allo Stadio di Marsala, perchè non può entrare al Municipale “Nino Lombardo Angotta”.

Sono i tecnici di Sprint stessi che ne spiegano il motivo: “Da quando la società Marsala Calcio ha avuto problemi relativamente all’assicurazione scaduta, ci è stato comunicato che non era possibile entrare più allo Stadio per svolgere i nostri allenamenti. Purtroppo dobbiamo costatare che tale restrizione è stata riservata solo alla nostra società in quanto altri, avendo le chiavi di accesso, entrano tranquillamente e possono svolgere i loro allenamenti. Abbiamo sollecitato più volte il neo assessore Michele Gandolfo – ci raccontano -, che ringraziamo per essersi subito attivato. Siamo consapevoli che ha ereditato una situazione molto complicata e siamo fiduciosi che presto potrà risolvere la spiacevole situazione creatasi. Ad oggi la nostra società si ritrova ad avere più di 30 ragazzi, che con spirito di sacrificio tre volte alla settimana, vengono accompagnati dalle loro famiglie per praticare gli allenamenti all’aperto e per di più ora è inverno”.