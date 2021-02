Trapani Servizi impedisce il conferimento dei rifiuti di Alcamo, Surdi: “Intollerabile”

Già dalla scorsa settimana la Trapani Servizi SpA respinge alcuni mezzi carichi di rifiuti solidi urbani provenienti dal Comune di Alcamo, pertanto i mezzi non possono conferire i rifiuti in discarica.

Il sindaco Domenico Surdi afferma: “E’ una situazione insostenibile ed inspiegabile, da giorni non ci è permesso depositare i rifiuti in discarica, creando così un disservizio per la Città, un danno all’igiene e alla salute pubblica ed incidendo negativamente sulle casse comunali.

Non è possibile tollerare oltre – continua il sindaco – pertanto ho inviato una nota all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al Dirigente del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, al presidente della Trapani Servizi spa, al presidente della SRR TP Nord e al Prefetto proprio per rappresentare la situazione e per chiedere la convocazione urgente di un tavolo tecnico volto alla risoluzione definitiva della criticità in questione”.

“Il nostro Comune – conclude il sindaco – ha appena avviato il nuovo Piano di raccolta dei rifiuti con la ditta che ha avuto l’incarico settennale della gestione del servizio; e la nostra raccolta differenziata, come si evidenzia nell’ultimo semestre del 2020, è tornata a crescere. Se la criticità dovesse protrarsi e non dovesse esserci un riscontro nelle sedi opportune, agiremo legalmente per la tutela dei diritti della città di Alcamo”.