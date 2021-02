Pallamano: collaborazione vincente tra l’ASD Marsala e l’Handball Erice. Quando l’ amore per uno sport di squadra come la Pallamano si tramuta in spirito di squadra anche nella vita nascono delle bellissime collaborazioni e da queste collaborazioni poi si arrivano ad ottenere delle grandissime soddisfazioni. Questa é la sintesi di quello che é successo sabato 6 febbraio, grazie alla collaborazione nata tra le due Società che si occupano del settore Femminile della Pallamano in provincia, l’ASD Pallamano Marsala e l’Handball Erice.

Nell’incontro disputato contro il Malo, la giovanissima Sara Monteleone ha debuttato, alla tenera età di poco più di 13 anni, nella serie A Beretta del campionato femminile di Pallamano. “Sara, è uno dei nostri fiori all’occhiello – ha dichiarato Vito Di Giovanni – la grande opportunità che le ha dato l’Handball Erice è motivo di orgoglio per tutta la dirigenza dell’ASD Pallamano Marsala, degli educatori che collaborano con noi e delle compagne di squadra che l’hanno incoraggiata fin da subito“.

L’ASD Pallamano Marsala già da qualche anno si occupa dei settori giovanili sia maschili che femminili (ottenendo anche diverse soddisfazioni con le convocazioni di alcuni atleti già nella precedente stagionale selezioni per le rappresentative regionali per le categorie Under 15 maschile e femminile). La stagione agonistica delle categorie Under 15/17 sia femminile che maschile è ormai alle porte e si confida in grandi risultati da tutti gli atleti. Grazie a questa collaborazione fra le due società quest’anno giocherà nell’Under 15 giovanile l’atleta Chiara Priolo, già integrata nella prima squadra ericina. In questa stagione la Priolo ha dimostrato le sue potenzialità e sicuramente in campo darà sicurezza alle compagne marsalesi.