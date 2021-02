Alcamo, Fratelli d’Italia su elezioni: “Convocare tavolo con alleanze”

Alcamo, Fratelli d’Italia interviene sull’imminenza della consultazione elettorale nella cittadina trapanese, con una nota che pone la responsabilità in capo al centrodestra locale di definire un programma in aperta discontinuità con la fallimentare esperienza amministrativa grillina.

“In tal senso si sono susseguiti incontri e riunioni che hanno portato alla divulgazione di un documento che qualifica una coalizione con matrice di centrodestra e che comprende Fratelli d’Italia – ha fatto sapere Maurizio Miceli -. Questo mio intervento é complementare alla presa di posizione del nostro partito ad Alcamo, perché é evidente che Fratelli d’Italia é protagonista del centrodestra così come é altrettanto chiaro che la composizione della schieramento non può che essere quella che sostiene il Governo regionale. Il centrodestra può qualificarsi tale se a federare la coalizione sono Udc, Forza Italia, Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia, Lega, Cantiere Popolare e Movimento per le nuove autonomie. Peraltro, é noto che tra Lega e autonomisti è stato definito in Sicilia un accordo federativo, cui Fratelli d’Italia guarda con favore per la condivisione di analisi, d’intenti, di prospettive, per cui la loro presenza nella coalizione provinciale e sui territori è imprescindibile per la partecipazione del nostro partito. A più forte ragione, in un’ottica provinciale, considerando che il 28 marzo prossimo è convocata l’elezione degli enti di area vasta, nel nostro caso del libero consorzio trapanese, appuntamento cui il centrodestra dovrà presentarsi necessariamente nella sua completa composizione”.

Fratelli d’Italia s’impegnerà a convocare in tempi brevi un tavolo provinciale con gli alleati della coalizione regionale per definire gli accordi politici e programmatici. Sarà competenza del tavolo provinciale ragionare sulla partecipazione degli ambienti civici, comunali e provinciali.