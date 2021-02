Trapani: violenza sessuale e minacce, 55enne finisce in carcere

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Locogrande, a Trapani, hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad un ordine per la carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della locale Procura della Repubblica, un uomo, trapanese 55enne, incensurato, dovendo lo stesso espiare la pena complessiva di anni 5 e mesi 2 di reclusione per i reati di violenza sessuale, lesioni personali e minaccia, commessi in Trapani nel 2013.

L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato associato presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.