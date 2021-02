Sole in tutta la Sicilia, spiagge prese d’assalto. In attesa ‘piogge rosse’

Sole in tutta la Sicilia oggi, in cui – vento a parte – si registrano temperature particolarmente elevate in tutta l’isola e nel Centro-Sud anche se una perturbazione atlantica sta giungendo verso l’Italia, ed è preceduta da un intenso richiamo di correnti meridionali pescate direttamente dall’entroterra nord-africano.

Tali correnti stanno trasportando un fitto pulviscolo sahariano verso l’Italia e l’Europa, che porterà alla caduta delle cosiddette precipitazioni rosse, inzuppate della sabbia del deserto.

Oggi da Occidente a Oriente della Sicilia, diverse spiagge prese di mira da impavidi bagnanti. Il caldo anomalo di questi giorni, con punte di 28 gradi, ha fatto riversare molta gente in mare. Complice il bel tempo, la giornata prefestiva di oggi, in tanti hanno ripreso teli e costumi e, nel caso soprattutto dei più giovani, non hanno resistito ad un tuffo nelle acque comunque gelide di febbraio. Da San Giovanni Li Cuti, a Catania, dove si trovano la spiaggetta e il porticciolo del borgo marinaro di Catania, alla spiaggia di Mondello, a Palermo e nelle coste trapanesi, le istantanee scattate sono le stesse, nonostante la zona arancione, in cui ancora si trova l’isola per il contagio Covid, dovrebbe suggerire cautela e rispetto delle regole.

METEO DA LUNEDI’ 8 FEBBRAIO_ Anche la prossima settimana non sarà per niente stabile. Già da lunedì 8 febbraio ci sarà un nuovo peggioramento, poi altra sfilza di piogge e temporali anche nei giorni successivi.

Dalle mappe emerge come sul bordo occidentale dell’Europa si sia aperta un ferita che permetterà alle perturbazioni in discesa dall’Atlantico di arrivare fin verso il nostro Paese.

Non ci sarà tregua dal maltempo nemmeno per mercoledì 10, a causa dell’arrivo di vortice perturbato avremo infatti tempo molto instabile su buona parte delle regioni con il rischio di veri e propri nubifragi specie sul medio e basso Tirreno. Per il resto della settimana le condizioni meteo sono attese in miglioramento con una rimonta dell’alta pressione che garantirà maggiore stabilità atmosferica tra giovedì 11 e venerdì 12, con più sole su buona parte del Paese.