Nuovo scuolabus a Castellammare in funzione per le zone periferiche

Nuovo scuolabus a Castellammare del Golfo, acquistato dall’Amministrazione comunale è già in funzione. Il mezzo – un Iveco Daily da 32 posti – è attivo a partire da oggi nelle zone periferiche e nella frazione di Balata di Baida e consente di far ripartire, da lunedì prossimo, anche il servizio nel centro città che era stato sospeso in favore altresì delle periferie.

«Il nuovo bus servirà le zone esterne perché il percorso è più lungo ma la sua messa in funzione consente di riattivare già da lunedì il servizio in centro città sempre nel rispetto delle restrizioni e misure per il contenimento del Covid-19. Siamo molto soddisfatti perché – affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Enza Ligotti – fin dall’insediamento abbiamo ritenuto necessario potenziare e garantire il servizio di trasporto degli studenti, avendo in dotazione degli scuolabus obsoleti che hanno continua necessità di riparazione e che spesso hanno portato alla sospensione del trasporto, con riparazioni a costi eccessivi. Da decenni non venivano acquistati nuovi mezzi e per questo abbiamo subito predisposto l’acquisto del nuovo scuolabus in leasing così da risolvere, nei tempi amministrativi necessari, i disagi – affermano ancora – che ormai da anni si verificano tenendo sempre in primo piano la sicurezza degli studenti nella nostra città. Stiamo valutando per il futuro anche l’acquisto di un secondo mezzo».

Il nuovo mezzo, acquistato dal Comune in leasing con una spesa di circa 60mila euro (più Iva), va ad aggiungersi agli altri due che l’Ente utilizza per il trasporto degli studenti castellammaresi. Ogni autista dei tre bus è accompagnato da un assistente che dovrà verificare il corretto accesso e l’uscita dal mezzo delle scolaresche.

Nelle foto in allegato: il sindaco Nicolò Rizzo, l’assessore Enza Ligotti, gli autisti ed i tecnici comunali che hanno seguito il percorso di acquisto del nuovo bus scolastico in funzione da oggi.

