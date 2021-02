Coronavirus nel trapanese: ancora molti guariti, contagi sempre in calo

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus nel trapanese, aggiornati ad oggi, 2 febbraio 2021.

Questi i positivi nei 24 Comuni della Provincia, al netto di guariti e deceduti: Alcamo 245, Buseto Palizzolo 9, Calatafimi 20, Campobello di Mazara 97, Castellammare del Golfo 86, Castelvetrano 309, Custonaci 23, Erice 205, Favignana 17, Gibellina 53, Marsala 447, Mazara del Vallo 453, Paceco 52, Pantelleria 4, Partanna 10, Petrosino 55, Poggioreale 0, Salaparuta 9, Salemi 17, San Vito Lo Capo 8, Santa Ninfa 9, Trapani 540, Valderice 32, Vita 10.

I dati sembrano oscillare ma in realtà i pochi contagi vengono compensati dai tanti guariti. Il totale degli attuali positivi è di 2.710 (ieri 2.702), quindi un lieve aumento tale da non destare la preoccupazione delle scorse settimane. I deceduti sono 194 (+3); i guariti complessivamente sono 7.162 (ieri 7.049) ovvero 113 persone che hanno sconfitto il Covid in 24 ore.

I ricoverati in Terapia Intensiva sono 9, i ricoverati negli altri reparti Covid del territorio sono 107 (-2 rispetto a ieri).

I tamponi effettuati (dato parziale) sono 646; 379 invece i test per la ricerca dell’antigene.