Screening a Marsala: prima giornata con bassa affluenza e un solo positivo

Continua l’attività di screening della popolazione scolastica a Marsala. Fino alle 18 di questo pomeriggio, studenti, docenti e personale Ata potranno recarsi presso l’Autoparco comunale di contrada Ponte Fiumarella, dove sono state allestite le postazioni per i test rapidi in modalità drive in. Piuttosto bassa l’affluenza nella prima giornata, considerato che l’opportunità di monitoraggio comprende sia la popolazione scolastica delle medie, che rientrerà in presenza lunedì 1 febbraio, sia quella delle superiori, che lo farà l’8 febbraio, in accordo con le disposizioni del governo Musumeci. Nella prima giornata di screening, un solo positivo su 556 test. Due settimane fa, lo screening riservato alle scuole primarie e alla prima media vide la partecipazione di 1400 soggetti nella prima giornata e di altri 1400 la seconda, con un totale di 8 soggetti positivi.