Covid. Marsala: domenica attività e Supermercati chiusi. Ma la Sicilia attende la Zona Arancione

Il sindaco Massimo Grillo, ha firmato l’ordinanza predisposta dal Comandante della Polizia Municipale di Marsala, Vincenzo Menfi, che dispone per domenica prossima, 31 gennaio, la chiusura di tutte le attività commerciali e quindi degli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita fra cui i Supermercati. Il provvedimento, secondo quanto si legge nell’ordinanza (n. 6 del 29/1/2021) è stato adottato in considerazione del fatto che il persistere dell’elevato numero di contagi impone l’adozione di ulteriori adeguate misure di prevenzione per diminuire il rischio epidemiologico e per le caratteristiche demografiche della città che possono determinare una mobilità urbana maggiore rispetto ad altri Comuni limitrofi.

Per il vero, pare che la Sicilia potrebbe essere Zona Arancione già da domenica, con tutto quello che comporterebbe: riapertura negozi, circolazione fino alle 22 e visite a parenti e amici nello stesso comune, nonchè bar e ristoranti aperti per l’asporto.

Quindi bisognerà capire se comunque a Marsala si vuole mantenere questa linea.

Questo è appreso dall’Asp che il reparto di penumologia semi intensiva del “Paolo Borsellino”, avente una potenzialità di ricovero pari a 16 unità, risulta attualmente sprovvisto di posti disponibili ha spinto l’Amministrazione ad emanare questo ulteriore provvedimento per contenere il diffondersi della Pandemia a Marsala.

Per domani e domenica, 30 e 31 gennaio 2012, intanto, restano confermate le due giornate di screening con tampone antigenico rapido per studenti, docenti e personale Ata delle Scuole medie e degli Istituti superiori. Lo screening, che non interesserà i genitori degli alunni, per quanto riguarda la città di Marsala verrà effettuato in modalità Drive in negli appositi spazi allestiti all’autoparco comunale dalle ore 9,00 alle ore 18,00. All’utenza interessata si raccomanda di giungere con adeguato anticipo nella struttura di Ponte Fiumarella considerato che gli operatori dell’Usca, cui è demandato il compito dell’esecuzione dei tamponi, termineranno il loro lavoro alle ore 18,00 anche in presenza di autovetture in coda.