Alcamo sospende il pagamento strisce blu: “Segnale in tempi di crisi”

L’assessore alla Polizia Municipale del Comune di Alcamo, Filippo Salato, rende noto che a partire, da oggi 29 gennaio, viene sospeso il pagamento dei ticket-parcheggi su tutto il territorio comunale.

Il sindaco Domenico Surdi afferma: “Con questo provvedimento, l’Amministrazione vuole dare un segnale in questo momento di crisi legato alle restrizioni messe in campo dal Governo Nazionale e da quello Regionale a causa dall’emergenza pandemica. La misura approvata resterà in vigore fino al permanere della zona rossa o arancione”.

Afferma ancora l’assessore: “La validità dei pass già rilasciati verrà prorogata per il corrispondente periodo di sospensione. Per tutti gli utenti saranno affissi degli avvisi sui parcometri dove sarà specificato che la sospensione del pagamento si protrarrà durante la permanenza del comune di Alcamo in zona rossa o arancione, come stabilito dai provvedimenti emergenziali da Covid 19”.