Lega Giovani Trapani: “Buon lavoro al neo commissario provinciale Marico Hopps”

La Lega Giovani provincia di Trapani si complimenta e augura buon lavoro alla neo commissaria provinciale Marico Hopps.

“Marico ha sempre creduto nel lavoro e nell’impegno che noi giovani mettiamo in politica, supportando tutte le nostre iniziative, dai vari gazebo e presidi organizzati in provincia fino alle manifestazioni per i pescatori di Mazara del Vallo. Rappresenta un saldo punto di raccordo tra le istanze di noi giovani e le conseguenti risposte del partito”, afferma Riccardo Calascibetta, coordinatore della Lega Giovani provincia di Trapani.

“Certi della sinergia con cui lavoreremo per il nostro territorio, rivolgo a Marico i più calorosi auguri per il nuovo incarico da tutto il movimento provinciale”, prosegue.

“Accolgo con entusiasmo il nuovo incarico di Marico – aggiunge il Coordinatore regionale della Lega giovani per la Sicilia Occidentale Giuseppe Miccichè – sicuro dell’ottimo lavoro che si farà, con la giusta sinergia e spirito di squadra. Auguro buon lavoro a Marico ed a tutto il gruppo, certo del lavoro che si farà con i giovani, che sono, come sempre, pronti ed a disposizione del partito”.

“Vengo chiamata ad occuparmi del mio territorio con la rinnovata stima del partito ed in particolare la fiducia del Segretario Regionale on. Nino Minardo a cui va il mio ringraziamento – ha dichiarato dopo la nomina, la Hopps -. Un ruolo quello del commissario Provinciale a cui ho sempre ambito; inizia adesso una nuova sfida che ci vedrà impegnati non solo per le ormai imminenti elezioni amministrative ma nel consolidamento con le nostre comunità. Territorio e comunità saranno al centro della nostra politica e con il gruppo già presente ,a cui nelle prossime settimane daremo assetto definitivo, siamo pronti a dare risposte concrete unitamente a tutta la squadra di Lega Sicilia. ”