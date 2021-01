Abbandono selvaggio di rifiuti a Marsala: nuove segnalazioni in centro e sul lungomare

Continuano a fioccare le segnalazioni di rifiuti selvaggiamente depositati in varie aree della città. Nonostante i continui interventi da parte di Energetikambiente e l’attenzione mostrata dall’amministrazione comunale, ogni giorno si registrano nuovi episodi di inciviltà e incuria, puntualmente segnalati sui social o posti all’attenzione della nostra redazione. Varie sono le zone del centro cittadino o della prima periferia immortalate con un corredo di sacchi di varie dimensioni contenenti rifiuti di ogni genere, che i cittadini avrebbero dovuto conferire nei mastelli della differenziata o presso le isole ecologiche.

Di seguito, pubblichiamo una galleria fotografica relativa alle ultime ore in cui si possono notare i numerosi sacchetti posti ai piedi di un’edicola votiva di via XIX Luglio, bottiglie e rifiuti vari presso la zona portuale, copertoni di mezzi pesanti al porticciolo, sacchi neri pieni di rifiuti in via Augusto Elia e nella zona di via Mazara vecchia. E’ stato invece prontamente rimosso il bidet che in mattinata era stato inopinatamente collocato in piazza Sant’Agostino, ai piedi della stele dedicata a Sant’Elia. L’invito, ancora una volta, è quello di rispettare le disposizioni vigenti in materia di conferimento di rifiuti e di contattare il servizio preposto in caso di smaltimento di ingombranti.