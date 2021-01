Il PD provinciale risponde a Base Riformista: “Le proposte di partito si portano nelle sedi opportune”

La segreteria provinciale del PD, formata da Francesco Crinelli, Marzia Patti, Nicola Biondo, Giuseppe La Francesca, rispondono al gruppo Base Riformista Trapani: “Trattandosi di questioni interne, avremmo preferito che tali rimanessero, discutendole nelle sedi opportune e negli organismi di partito preposti. Riteniamo che vada portata avanti in maniera ferma e convinta un’idea di partito unito, seppur plurale: non possiamo tuttavia rimanere indifferenti di fronte alla continua elusione delle decisioni prese negli organi direttivi, siano essi cittadini o provinciali. Non ci sentiamo né fomentatori di una guerra fra bande, né tantomeno fomentati da chicchessia: le idee e le proposte in un partito si portano all’interno delle sedi opportune, si discutono e, se necessario, si votano, senza alcun pregiudizio. Nel Partito Democratico c’è sempre spazio per i singoli, le aree e i gruppi che lavorano per il bene e la crescita del partito e per la creazione di un campo largo progressista. C’è poco spazio invece per sterili guerriglie mediatiche e per la sistematica mortificazione degli organismi del partito e delle loro legittime determinazioni. Abbiamo il dovere di guardare avanti occupandoci sempre con maggiore impegno dei nostri concittadini e dei nostri territori che noi tutti siamo chiamati a rappresentare da donne e uomini delle istituzioni e da dirigenti di partito”.